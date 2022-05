To nie oznacza, że w Szwajcarii nie obserwujemy początku znaczącej. Proces oparty ma być m.in. na przygotowywanym przez resort obrony raporcie, który zostanie opublikowany do końca września. Choć dokument nie będzie poddany pod głosowanie w parlamencie, to stanowić będzie wytyczną dla rządu. Wnioskując po wypowiedziach urzędników, jest pewne, że dotyczyć on będzie częstszych spotkań na szczeblu ministerialnym i zwiększenia technicznych możliwości współdziałania sił zbrojnych z NATO. Równocześnie ministerstwo spraw zagranicznych w Bernie przygotowuje odrębne zalecenia, jak przy zachowaniu neutralności implementować sankcje wymierzone w Rosję oraz przekazywać Ukrainie broń, w tym amunicję. Prawdopodobnie rozwiązaniem będzie wypełnianie przez Szwajcarię magazynów krajów trzecich, które bezpośrednio przesyłają uzbrojenie stronie ukraińskiej.