Nagrody money.pl trafiły do najbardziej innowacyjnych firm i ludzi, którzy w nieszablonowy i nowoczesny sposób patrzą na biznes, wyznaczając trendy. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest od 2019 roku. Po raz kolejny money.pl objął patronem medialnym Impact’22, dwudniowe wydarzenie wypełnione dyskusjami o globalnych trendach, innowacjach i technologiach przyszłości, którego punktem kulminacyjnym była gala finałowa i rozdanie nagród money.pl.

Reklama

Tegorocznymi laureatami nagród money.pl zostali:

W kategorii Start-up Roku zwyciężyli Giganci Programowania – firma z branży technologii edukacyjnych, zajmująca się nauką programowania wśród dzieci i młodzieży. Giganci Programowania mają w Polsce ponad 60 własnych placówek i ok. 70 placówek franczyzowych. Działają też w Hiszpanii, Chile, Meksyku, a poprzez franczyzy w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Słowacji. Od 2022 roku obecni są również m.in. w Niemczech, Singapurze oraz Australii.

Statuetka w kategorii Technologia Roku trafiła do firmy Żabka Polska, za pierwsze bezobsługowe sklepy Żabka Nano, które uruchomiła w 2021 r. Sklepy działają w kilku formatach, takich jak samodzielne kontenerowe automaty sprzedażowe, tradycyjne punkty brick-and-mortar czy store-in-the-store.

Reklama

Przedsiębiorcą Roku został Władysław Grochowski, prezes zarządu Grupy Arche – jeden z najbardziej cenionych przedsiębiorców z branży nieruchomości. Po wybuchu wojny w Ukrainie przyjął do swoich hoteli osoby uciekające przed rosyjską agresją; w czasie pandemii obniżył swoją pensję do minimum, by nie zwalniać pracowników.

Nagrodę specjalną redakcja money.pl przyznała symbolicznie wszystkim przedsiębiorcom ukraińskim, którym przyszło działać w warunkach konfliktu zbrojnego, często z narażeniem zdrowia i bezpieczeństwa. Ich odwaga, zaangażowanie, odpowiedzialność jest godna najwyższego podziwu.

Laureatów nagród wybrała kapituła złożona z prezesów największych polskich firm, doświadczonych menadżerów, a także przedstawicieli redakcji money.pl oraz Wirtualnej Polski. W tym roku byli to Krystian Wolak – organizator Impact’22, Aleksandra Sroka-Krzyżak – członkini zarządu Allegro, Bożena Leśniewska – Wiceprezes Orange Polska, Anna Rulkiewicz – prezes Zarządu Lux Med, Profesor Grzegorz Mazurek – Akademia Leona Koźmińskiego, Paweł Borys – prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Bartosz Ciołkowski – dyrektor generalny Mastercard Europe Polska, Henryka Bochniarz – Konfederacja Lewiatan, Joanna Pawlak – prezes Wirtualnej Polski Media, Jacek Świderski – prezes Wirtualna Polska Holding, Piotr Pilewski – redaktor naczelny money.pl oraz Piotr Mieśnik – redaktor naczelny Wirtualnej Polski.