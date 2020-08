„Możliwy jest taki scenariusz, w którym nie popełniasz żadnych błędów a i tak przegrywasz. To nie jest słabość. To po prostu życie” – te słowa, wypowiedziane przez kapitana Jean-Luca Picarda z popularnego niegdyś serialu „Star Trek” zyskały w ostatnich miesiącach na popularności w kontekście chaosu związanego z COVID-19. Jednak nie brak tych, którzy widzą w obecnym kryzysie wyraźne recepty na zwycięstwo. Najlepsi liderzy znajdują bowiem punkty nawigacyjne, pozwalające kreślić scenariusze, w których o sukcesie nie decyduje los a działania, które firmy jak i całe gospodarki podejmą już teraz. Jakie to rozwiązania? Tu decyzje leżą w rękach liderów zgromadzonych na Impact’20 Connected Edition. To wydarzenie po raz pierwszy łączące liderów z Polski i ze świata w networkingu offline oraz online. Największe nazwiska ze świata innowacji, polityki, nauki, biznesu w jednymi miejscu i w jednym czasie, najbardziej aktualne tematy, raporty, warsztaty, roundtables – to już 23 i 24 września. To będzie przestrzeń do pierwszego po wybuchu epidemii spotkania liderów, mających realny wpływ na polską gospodarkę, politykę oraz życie społeczne.

Cyfrowe treści i realne spotkania

Tegoroczny Impact’20 Connected Edition to wydarzenie wyjątkowe: z jednej strony cyfrowy dostęp do niemal 20 godzin unikalnych, dedykowanych wystąpień treści na platformie Impact Online i stronie głównej Wirtualnej Polski oraz szereg dodatkowych, cyfrowych podcastów, webinarów i materiałów. Poprzednia, czerwcowa edycja Impactu w sieci dotarła do ponad 221 tys. widzów. Teraz do tego elementu dołącza silny networking w postaci bezpośrednich spotkań i dyskusji 300 zaproszonych liderów, obecnych w specjalnie zaprojektowanej przestrzeni, umożliwiającej swobodne i bezpieczne spotkanie na żywo. Zarówno w sieci jak i osobiście będzie to połączenie właściwych osób na właściwym miejscu, postaci odpowiedzialnych za jedną z największych operacji gospodarczych we współczesnej Polsce czyli wdrożenia i egzekucji tarcz antykryzysowych w czasie lockdownu. Wśród 150 speakerów są takie nazwiska jak: premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister finansów Tadeusz Kościński, minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, minister zdrowia Łukasz Szumowski, a także Beata Daszyńska-Muzyczka (BGK) Paweł Borys (PFR), Paweł Kolczyński (ARP), Kazimierz Karolczak (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia), Bartosz Ciołkowski (Mastercard), Józef Węgrecki (PKN Orlen), Kinga Piecuch (Microsoft), Francois Nuyts (Allegro), Przemysław Gdański (BNP Paribas), Adam Marciniak (PKO BP) oraz Sarunas Legeckas (N26), czy liderzy potentatów farmaceutycznych takich jak Roche, Pfizer oraz AstraZeneca. Wśród partnerów wydarzenia pojawią się takie firmy jak m.in. Mastercard, Google, Allegro, McDonald’s, Microsoft, Poczta Polska, Blik, Novo Nordisk inni.

Ważne tematy, ważne nagrody

O czym dyskutować będą prezesi, ministrowie, właściciele i menedżerowie podczas dwudniowego, premierowego Impact’20 Connected Edition? Rządowa stymulacja gospodarki post-COVID-19, kryzys klimatyczny i odpowiedź nań instytucji UE, priorytety polskiej prezydencji w V4 i niemieckiej w UE, nabierająca tempa rewolucja 4.0, napędzana dzięki 5G i chmurze, to tematy, o których nie sposób nie wspomnieć. Wśród 9 ścieżek tematycznych będą także te poruszające kwestie związane z otwartymi danymi w nauce, globalizacją polskiej biotechnologii czy pędzącej rewolucji w e-commerce. Impact’20 Connected Edition uświetni też seria wydarzeń specjalnych. Wręczona zostanie prestiżowa Nagroda Gospodarcza Money.pl oraz ogłoszony zostanie ranking 300 najważniejszych osób w gospodarce. Uczestnicy wydarzenia offline jak i online dostaną również dostęp do najnowszych raportów z kluczowych obszarów gospodarki, m.in. pokazujących stan gry na 30-lecie internetu, raportowania ekologicznych aspektów działalności na giełdach, odpowiedzialności społecznej nauki oraz zestawienie i analizę nowej fali digital challengers, rosnących w Europie Centralnej. To na Impact’20 Connected Edition w głowach liderów powstaną scenariusze, definiujące najbliższe kwartały w gospodarce i polityce. Więcej informacji na https://impactcee.com/impact/2020/pl/start/