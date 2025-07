Miałeś w domu starego "kopciucha" i wymieniłeś go na kocioł gazowy w 2024 roku? Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w połowie lipca wznawiają nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów gazowych w ramach programu "Czyste Powietrze". To szansa dla tych, którzy ponieśli koszty inwestycji, ale nie zdążyli złożyć wniosku przed wstrzymaniem naboru pod koniec listopada 2024 roku. Budżet na to wsparcie wynosi 70 milionów złotych i pochodzi z unijnego programu FEniKS.