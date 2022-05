Nawet jeśli zostało to zorganizowane zgodnie z przepisami, to wykorzystywanie maszyny wojskowej do celów prywatnych jest "pomyłką polityczną" i postępowaniem "bez klasy" – wskazał Frei, wiceprzewodniczący frakcji parlamentarnej chadeków, złożonej z siostrzanych partii CDU i CSU.

Podróż na wakacje rządowym śmigłowcem

Lambrecht podróżowała rządowym śmigłowcem z Berlina do Szlezwika-Holsztynu w środę przed Wielkanocą w towarzystwie syna. Tam odwiedziła jeden z batalionów, po czym poleciała z synem na odpoczynek na wyspę Sylt.

W poniedziałek ministerstwo obrony podało, że podróż była zgodna z obowiązującymi przepisami, a Lambrecht pokryła koszty podróży syna "zgodnie z taryfą Lufthansy" – poinformował dziennik "Bild".