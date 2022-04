Szef resortu rozwoju, pytany w Polsat News o likwidację Izby Dyscyplinarnej (ID), będącej warunkiem otrzymania przez Polskę środków z KPO, odpowiedział, że porozumienie z KE ws. KPO nie jest warunkowane uchwaleniem ustawy o ID, co nastąpi do końca II kw. br. Dodał, że jest ono możliwe wcześniej. Jak zaznaczył, to porozumienie jest już blisko i spodziewa się, że zostanie zawarte przed uchwaleniem tej ustawy.

Minister Buda pytany, czy zatwierdzenie KPO oznacza wypłatę środków, wskazał, że zatwierdzenie KPO, to uruchomienie całej procedury. - System rozliczenia KPO dla wszystkich krajów jest w systemie półrocznym, więc pierwsze wnioski o płatność będą po II kwartale 2022 roku - dodał.

KPO, by otrzymać pieniądze z Funduszu Odbudowy

Wszystkie kraje członkowskie UE musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Latem ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej SN zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, także premier Mateusz Morawiecki mówił, że ta izba zostanie zlikwidowana.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpoczęła już prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w SN, autorstwa prezydenta i posłów PiS. Zdecydowano, że projektem bazowym będzie propozycja prezydenta Andrzeja Dudy.