To jego komentarz do zapowiedzi ministra rozwoju, który przekazał, że jest polityczna zgoda w Komisji Europejskiej na uruchomienie KPO. WIĘCEJ NA TEN TEMAT CZYTAJ TUTAJ>>>

Rzecznik rządu: Chciałbym być takim optymistą jak minister Nowak

Pan minister Nowak mógł to usłyszeć w kuluarach posiedzenia Rady UE, że jest taka chęć, ale takiej decyzji nie ma. Chciałbym być takim optymistą, jak minister Nowak - dodał Piotr Müller.

Minister podkreślił, że to nie Piotr Nowak, a Mateusz Morawiecki - na poziomie politycznym - i Waldemar Buda - na poziomie technicznym - uczestniczą w takich negocjacjach i "jest jeszcze trochę rzeczy do dopięcia".

Jakich? Kilka drobnych, ale istotnych rzeczy, dotyczących kamieni milowych, które miałyby być zapisane w KPO, wymogów reform, które trzeba wprowadzić, by wypłacać kolejne transze - wyjaśnia rzecznik rządu.

Zaznacza, że do KPO należy wpisać zakres reform i wokół tego toczy się dyskusja z Komisją Europejską. Jeśli minister Buda i premier dopną z szefową KE to porozumienie, to faktycznie ono będzie, ale jeszcze go nie ma - podkreślił rzecznik rządu.