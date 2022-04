Ta wojna postawiła Pekin w stan strategicznej ambiwalencji. Z jednej strony popiera Moskwę i należy zakładać, że będzie to robić dalej: dyplomatycznie, politycznie oraz medialnie. Jednak wszystko wskazuje na to, że Chiny zakładały, iż Putin dokona blitzkriegu, po którym osadzi namiestnika w Kijowie - i w ten sposób upokorzy NATO oraz Amerykanów. Taki rozwój sytuacji byłby dla Chin plusem dodatnim, cytując klasyka. Ale okazało się, że nie ma ani blitzkriegu, ani zajęcia Ukrainy, za to jest wojna na pełną skalę. Chiny są więc zaskoczone, że Putin nie osiągnął swoich celów. A co ważniejsze - zaczynają się obawiać, że prawdziwym wygranym tego konfliktu mogą być Stany Zjednoczone oraz Sojusz Zachodni, w tym NATO. A to nie jest w ich interesie.