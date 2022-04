Prezydent USA Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierający m.in. dziesiątki haubic i 144 tys. pocisków do nich. Jego wartość to 800 mln dolarów. Dodatkowo Biden zapowiedział udzielenie kolejnej transzy pomocy finansowej dla ukraińskiego rządu w wysokości 500 mln USD i wezwał Kongres do udostępnienia kolejnych funduszy na pomoc dla Ukrainy.

Dziś ogłaszam kolejne 800 milionów dolarów, by dodatkowo wzmocnić zdolność Ukrainy do walki na wschodzie i w regionie Donbasu. Ten pakiet zawiera ciężką artylerię, dziesiątki haubic i 144 tys. sztuk amunicji do tych haubic. Zawiera też więcej taktycznych dronów - powiedział amerykański prezydent w czwartek w wystąpieniu w Białym Domu, tuż po spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Reklama Biden zaznaczył, że pakiet skrojony jest pod charakterystykę bitwy o Donbas i topografię regionu. Bitwa o Kijów była historycznym zwycięstwem dla Ukraińców (...). Teraz musimy przyspieszyć ten pakiet pomocy, by przygotować Ukrainę na rosyjską ofensywę w Donbasie. Ona będzie bardziej ograniczona, jeśli chodzi o geografię, ale nie jeśli chodzi o brutalność - ocenił Biden. Prezydent USA ogłosił też dodatkowe 500 mln dolarów bezpośredniej pomocy finansowej dla ukraińskiego budżetu, a także wezwał Kongres do uchwalenia kolejnych funduszy dla Ukrainy, odnotowując że udostępnione dotychczas środki są niemal na wyczerpaniu. Biden zatwierdził bezprecedensowy pakiet dla Ukrainy. Pentagon: Oto PEŁNA LISTA SPRZĘTU Zobacz również Reklama Rosyjskie statki nie będą miały wstępu do amerykańskich portów Żaden statek, który pływa pod rosyjską banderą albo należy do rosyjskiego podmiotu lub jest przez ten podmiot wykorzystywany, nie będzie mógł cumować w żadnym amerykańskim porcie ani mieć dostępu do naszego wybrzeża. Żaden - powiedział Biden. Jak dodał, podobne restrykcje ogłosiły wcześniej UE i Wielka Brytania. To kolejny kluczowy krok, który podejmujemy razem z partnerami z Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Kanady, by pozbawić Rosję korzyści z międzynarodowego systemu gospodarczego - oznajmił Biden. Olga Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję