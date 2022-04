Premier Mateusz Morawiecki pytany podczas konferencji o podejście Węgier do konfliktu w Ukrainie odpowiedział, że "nie ma co zasłaniać oczu Węgrami tym, którzy nie widzą dokładnie, jaka jest sytuacja w Europie".

"Orban nie powstrzymywał sankcji. To Niemcy..."

Ocenił, że w Europie sytuacja jest prosta, co widać na posiedzeniach Rady Europejskiej. "Każdy, kto przeczyta stenogramy będzie wiedział, że to Niemcy są głównym hamulcowym bardzo zdecydowanych sankcji" - zaznaczył szef rządu. "Pan premier Victor Orban nie powstrzymywał sankcji i tak naprawdę głównym hamulcowym są wielkie państwa - te, które boją się o swój biznes" - podkreślił premier Morawiecki.

Szef rządu przekazał, że "Victor Orban zgodził się na sankcje, czego najlepszym dowodem jest to, że te sankcje zostały uzgodnione". Ci, którzy byli głównymi hamulcowymi, to największe i najbogatsze państwa Europy Zachodniej - zauważył.

Odnosząc się do wygranej koalicji rządzące Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech powiedział, że trzeba zauważyć, że jest to czwarte z kolei zwycięstwo i to najwyższe zwycięstwo większością konstytucyjną. Wybory demokratyczne trzeba uszanować - dodał Morawiecki.