Tak jak mówił pan premier, ten plan został opracowany. Zakomunikujemy go w najbliższych dniach. I te wstępne założenia i szczegóły również będą w najbliższych dniach. Mogę tylko tyle powiedzieć, że będzie to bardzo ambitny plan, ambitniejszy niż plan strony niemieckiej" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

Reklama

Plan odejścia od rosyjskich surowców

Premier zapowiedział wcześniej, że na początku tego tygodnia przedstawi plan odejścia od rosyjskich surowców energetycznych.

Na początku marca wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio deklarował, że Polska jest przygotowana na ewentualne wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu i ropy naftowej. Podkreślał, że Polska co do zasady nie importuje z Rosji węgla na potrzeby ciepłownictwa czy energetyki; import w tym zakresie prowadzą jedynie spółki prywatne, ale trwają przygotowania do jego zastąpienia.