Jakie są główne przyczyny korekt? Po pierwsze – załamanie eksportu do krajów prowadzących wojnę. Nasz całkowity eksport do Rosji i Ukrainy to ok. 16 mld euro , co stanowi 2,9 proc. PKB i ok. 5,6 proc. całkowitego polskiego eksportu – podkreśla w odpowiedzi na nasze pytanie resort rozwoju. Dlatego jego zdaniem dynamika PKB Polski może ewentualnie obniżyć się o ok. 1 pkt proc. Wojna będzie powodowała również zakłócenia w imporcie, np. metali z Ukrainy czy drewna z Białorusi. Na razie analitycy nie założyli, że zostaną przerwane dostawy ropy i gazu z. Jeśli tak się stanie, prognozy wzrostu gospodarczego pójdą jeszcze bardziej w dół, a inflacji w górę, bo ceny tych surowców na światowych rynkach wzrosną. Czynnikiem osłabiającym skalę podwyżek ma być przedłużenie tarczy inflacyjnej nie tylko do końca roku, lecz nawet na przyszły rok, co założyli ekonomiści Credit Agricole.