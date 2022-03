Bank Rosji ustalił wczoraj kurs dolara na 103,2 rubla, a euro na 114,6 rubla, przy czym inaczej wyceniano go w transakcjach międzynarodowych, a inaczej na rynku wewnętrznym. - Wprowadzenie sankcji wobec wielu rosyjskich banków doprowadziło do rozdwojenia na kasowym rynku walutowym rubla. Był on wczoraj (we wtorek – red.) krótko o 10–15 proc. słabszy na rynku offshore niż na rynku onshore. Należy się spodziewać, że «dwupoziomowy» rynek utrzyma się, a europejskie waluty pozostaną pod presją – napisali w środowym komentarzu ekonomiści holenderskiego banku ING. Offshore to rynek poza granicami kraju, którego waluty, akcji czy obligacji dotyczy. Onshore to w tym przypadku transakcje walutowe zawierane z bankami działającymi w Rosji.