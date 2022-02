Wyliczyli, że tylko w ciągu jednego miesiąca mogły one zarobić ok. 4,1 mld zł. Według think tanku różnica między giełdową ceną energii a kosztami zmiennymi (transport, uprawnienia do emisji CO2, węgiel) osiągnęła ok. 340 zł za megawatogodzinę, co oznacza, że zyski producentów stanowiły aż ok. 41,3 proc. ceny. To rekordowo dużo i niemalże tyle samo, ile wynosił koszt uprawnień do emisji CO2, biorąc pod uwagę ówczesne ich notowania.

Enea i PGE mogą mieć rekordowe wyniki

Dzięki wysokim marżom rynek spodziewa się rekor- dowych wyników dwóch naj- większych wytwórców - PGE i Enei. Jednocześnie wysokie giełdowe ceny energii uderzają w firmy i samorządy. Zdaniem byłego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando rzeczywiste koszty nie uzasadniają obec- nie tak wysokich stawek. Dlatego Instrat apeluje, by sprawą nadmiernych marż zajął się URE

