Emerytury i renty wzrosną od marca br. o 5,7 proc. To więcej, niż pierwotnie zakładał rząd. Oznacza to podwyżkę minimalnej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy o 71,30 zł. Eksperci przekonują jednak, że to za mało.

- Waloryzacja ma utrzymać realną siłę nabywczą świadczeń. Przy tak wysokiej spodziewanej inflacji to niemożliwe - uważa dr Antoni Kolek z Pracodawców RP. Reklama Podobnie myśli Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ. Zapowiada złożenie wniosku o dodatkową waloryzację świadczeń w tym roku. Paulina Szewioła Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję