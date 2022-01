Jak oceniono, "gdyby tylko emeryci decydowali o przyszłości kraju, to PiS mogłoby być spokojne". "PiS może liczyć na największe poparcie najstarszej grupy Polaków. W sondażu zebrało 38 proc. głosów" - podkreślono.

"Na drugim miejscu znalazła się KO z wynikiem 14,1 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 12,9 proc." - czytamy w weekendowym "Super Expressie". Wyjaśniono, że "dalej znalazły się Lewica, PSL, Konfederacja".

"PiS jest dla nich symbolem silnej obecności państwa w życiu człowieka"

Starsi ludzie dorastali w czasach, gdy państwo było silne i z traumą wspominają chwile jego słabości po upadku komuny. PiS jest dla nich symbolem silnej obecności państwa w życiu człowieka - skomentował prof. Rafał Chwedoruk (53 l.).

Na łamach gazety politolog zwrócił uwagę, że "jest jeszcze kwestia poprawy ich sytuacji ekonomicznej przez waloryzację emerytur i dodatkowe świadczenia za rządów PiS".

Kaczyński musi bardzo mocno walczyć o to, by zatrzymać inflację i drożyznę, bo spora część niezdecydowanego elektoratu może pójść do urn i zagłosować na SLD lub Tuska" - powiedział. "To czynniki ekonomiczne, a nie np. afera Pegasusa, będą miały decydujący wpływ na wyniki wyborów" - podkreślił Chwedoruk.

Sondaż przeprowadzono 26 stycznia 2022 r. na grupie 1 tys. emerytów.