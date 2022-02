Dopytywany o to, czy nową szefową resortu będzie obecna prezes ZUS, Gość Radia ZET odpowiada: - Tego nie mogę mówić. Polityk PiS zapowiada, że ministra/minister finansów poznamy za „max 2 tygodnie”. - Pewnie przez te parę dni nie uda się od razu powołać, każdy musi się zastanowić. Propozycje od premiera spływają, pewnie może do wielu osób – komentuje wicepremier.

Kowalczyk o dymisji Niedzielskiego: Pytanie, czy chce dalej pracować

Adam Niedzielski odchodzi? - To jest do niego pytanie, czy zostaje czy nie, czy chce dalej pracować – mówi minister rolnictwa. W jego ocenie nie ma powodów, by obecny szef resortu zdrowia rezygnował. - Przez ostatnie lata ogromny wysiłek miał przy tej pandemii – dodaje Kowalczyk.

Rekonstrukcja rządu? Henryk Kowalczyk zapewnia, że nie jest przewidywana „żadna rekonstrukcja rządu w szerszym zakresie”.