Co czwarty ankietowany ocenił, żea co dziesiąty - że zdecydowanie stracił. W sumie niezadowolonych jest dwa razy więcej niż tych, którzy uważają, że skorzystali. Dla 43 proc. reforma okazała się neutralna, choć rząd przekonywał, że na zmianach 90 proc. podatników nie straci lub zyska. Winne jest wdrożenie, czyli to, że nie było porozumienia między instytucjami realizującymi zadanie a administracją skarbową - komentuje nasz rozmówca z kręgów rządowych. Zastrzega jednak, że niechęć do Polskiego Ładu to także efekt negatywnego PR-u rozkręcanego przez dobrze zarabiających "liderów opinii"