Wiceminister Semeniuk dodała, że wszystkie wydziały i departamenty podatkowe są poza zasięgiem wiceministra Patkowskiego. - Nie chciałabym wskazywać żadnej osoby odpowiedzialnej, ale współpraca pomiędzy rządem, samorządem, wydziałami podatkowymi w różnych podmiotach wymaga przygotowania do trudnego procesu Polskiego Ładu, który jest skomplikowanym procesem – zauważyła wiceszefowa resortu rozwoju. Dopytywana o to, kiedy w takim razie do Sejmu trafią projektu naprawiające Polski Ład, Semeniuk odpowiada, że "to pytanie do - dziś ministra finansów - premiera Mateusza Morawieckiego".

Dymisja Kościńskiego

Semeniuk podkreśliła, że zdymisjonowany wczoraj Tadeusz Kościński "nie poleciał, a sam przyjął na siebie odium błędów, które były popełnione". - To pan premier był osobą, która podjęła tę decyzję - dodała wiceminister rozwoju.

Dopytywana o to, dlaczego w takiej razie tej decyzji nie ogłosił premier, a rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, Semeniuk odparła, że "przy tego typu programach, jakim jest Polski Ład, decyzje zapadają w szerszym gronie, na prezydium politycznym".

- Zastanawiam się dlaczego opozycja nie wyciąga wniosków z błędów, które popełnia. Tym błędem jest eskalacja konfliktów i szukanie skandalu - tak Semeniuk odniosła się z kolei do apeli opozycji o dymisję całego rządu. Wiceszefowa resortu rozwoju uważa ponadto, że próba destabilizacji rządu rzutuje nie tylko na politykę krajową, ale również na politykę międzynarodową.

Gowin "nie wniósł do gospodarki nic pożytecznego"?

Semeniuk skrytykowała również Jarosława Gowina. - Pokazuje znów rodzaj polityka, który nie rozumie poważnych tematów, jakie dziś dzieją się w kraju - zauważyła. - Trudno w dzisiejszych czasach i dzisiejszej rzeczywistości politycznej mówić o nim poważnie. Jarosławowi Gowinowi bardzo brakowało merytoryki w Ministerstwie Gospodarki - oceniła była współpracowniczka szefa Porozumienia.

Według wiceminister Gowin był "chwilowym ministrem rozwoju, nie wniósł do gospodarki nic pożytecznego, zajmował się obsadzaniem stanowisk, a nie pracą merytoryczną i nie wniósł żadnego wkładu w funkcjonowanie sektora firm". W jej ocenie były wicepremier nie wyciągnął wniosków ze swoich wcześniejszych działań.

Gertruda Uścińska ministrem finansów?

- Bardzo cenię sobie współpracę z panią profesor - tak Semeniuk odniosła się natomiast do pogłosek, czy to prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska zostanie nową minister finansów. - Przez ostatnie dwa lata pani profesor pokazała dużą systematyczność i zaangażowanie - podkreśliła wiceminister.

Semeniuk zaznaczyła przy tym, że nie uczestniczy w procesie podejmowania takich decyzji.