Do tej pory rząd na bieżąco wprowadzał korekty w Polskim Ładzie. robił to za pomocą interpretacji albo podejmował działania legislacyjne, np. wydał rozporządzenie w sprawie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, a w zeszłym tygodniu skierował do sejmu nowelizację ustawy o PIT.

Tempo łatania zwolni

Teraz szykowana jest jedna, duża nowela, choć jak słyszymy, tempo łatania Ładu znacznie zwolni. Pracujemy teraz nad rozwiązaniami rocznymi, więc nie ma większego znaczenia, czy zrobimy to w lutym, czy nawet w marcu. Nie możemy sobie pozwolić na kolejną wtopę, zbierane są pomysły, które przekujemy w przepisy - mówi osoba zorientowana w pracach. Chodzi m.in. o rozszerzenie ulgi dla klasy średniej, ulgi dla samotnych rodziców i zabezpieczenie wpływów organizacji pożytku publicznego.

