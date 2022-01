nie tylko mogą dwukrotnie odliczyć od PIT kwotę wolną w wysokości 30 000 zł, ale też - jak potwierdził niedawno resort finansów - dwukrotnie skorzystają. Wspólne rozliczenie pozwoli też lepiej sytuowanemu współmałżonkowi uniknąć opodatkowania dochodów 32-proc. stawką daniny. Do tego rodziny wychowujące co najmniej czwórkę dzieci mogą skorzystać z tzw. ulgi cztery plus, czyli nowego zwolnienia podatkowego zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT.

Takie będą skutki wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.). Przypomnijmy, że podwyższyła ona m.in. kwotę dochodów opodatkowanych stawką 17 proc. do wysokości 120 000 zł i zwiększyła kwotę wolną od podatku do 30 000 zł, co przełożyło się na wzrost kwoty zmniejszającej PIT do 5100 zł (30 000 zł × 17 proc. = 5100 zł).