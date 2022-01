Zima, w którą się spotykamy, to czas spokoju, jeśli chodzi o prace polowe, ale ta zima w szczególności, to jest też czas dużego niepokoju, jeśli chodzi o (to) co będzie. Jak będą wyglądały relacje w polskim rolnictwie po pandemii COVID-19 - mówił szef rządu podczas swojego wystąpienia.

Morawiecki: Pandemia rozhuśtała ceny

Zwrócił uwagę, że pandemia rozhuśtała ceny, warunki cenowe i warunki produktowe dla rolników.

W tym kontekście wskazał na wysokie ceny nośników energii, w szczególności gazu. Tu manipulacje cenowe ze strony Rosji są czymś oczywistym - mówił premier.

Uspokojenie tej huśtawki cenowej, to jest dla nas zadanie fundamentalne. Dlatego wdrożyliśmy tarczę antyinflacyjną; najbardziej radykalną tarczę antyinflacyjną w Europie" - podkreślił Morawiecki.