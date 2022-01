"Programy społeczne, takie jak Rodzina 500 plus, Dobry start i Maluch plus, będą realizowane w pełnym zakresie pomimo trudności związanych z pandemią i miliardów złotych zainwestowanych w ochronę miejsc pracy" - powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej we wtorek odbył się briefing, podczas którego mówiono o najważniejszych zmianach dla pracowników i pracodawców przewidzianych w Polskim Ładzie. Reklama Zmiany w polityce podatkowej Minister Maląg przypomniała, że Polski Ład wprowadził zmiany w polityce podatkowej. Minister mówiła też o programach społecznych, takich jak uruchomiony niedawno Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o programach działających już od kilku lat, np. Rodzina 500 plus, Dobry start, Mama 4 plus i Maluch plus. Szefowa MRiPS zapewniła, że "te wszystkie programy w pełnym zakresie będą realizowane pomimo trudności związanych z pandemią koronawirusa, pomimo miliardów złotych zainwestowanych w ochronę miejsc pracy i polskiej gospodarki". - Te miliardy, które na te świadczenia są zarezerwowane, dalej będą realizowane - zapewniła.