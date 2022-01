Polski Ład wszedł w życie. To m.in. dużo wyższa niż do tej pory kwota wolna od podatków – teraz to 30 tys. zł.

Zmiana oznacza m.in., że 90 proc. emerytów i rencistów ze świadczeniami do 2,5 tys. zł brutto dostanie świadczenia wyższe o wysokość podatku. Reklama Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. "Dynamicznie rośnie liczba składanych wniosków" Zobacz również Drugi próg podatkowy podniesiony został do 120 tys. zł, co sprawi, że obowiązującą w tym przedziale 32-procentową składkę zapłaci o połowę mniej Polaków. Polski Ład to także rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli bezzwrotne 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko między 12. a 35. miesiącem życia.