Wiem, że mamy w klubie antyszczepionkowców, że sami nie jesteśmy w stanie przegłosować ustawy o kontroli certyfikatów covidowych w zakładach pracy, przy tak kruchej większości. Liczymy tu na opozycję. Realia - także te polityczne - trzeba brać pod uwagę, ale ja jestem zwolennikiem tego, by pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste - mówi w wywiadzie dla "Interii" prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Reklama

Ludzie muszą się szczepić, to sprawa podstawowa. Trzeba się zastanowić, biorąc pod uwagę realia i niechęć znacznej części społeczeństwa, co możemy tutaj zrobić. Wracam do sprawności państwa: sądy są tutaj ostatnią instancją - bez ich zreformowania, namówienia, by przestrzegały prawa, bo w gruncie rzeczy o to chodzi, trudno o zmianę. To wpływa na funkcjonowanie całego państwa, na różnych szczeblach i trzeba to brać pod uwagę - mówił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński przyjął trzecią dawkę

Prezes PiS dodał, że jest zaszczepiony trzecia dawką.