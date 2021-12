Wiele wskazuje na to, że parlamentarzyści mogą ponownie znaleźć się pod presją administracji, której nie w smak sytuacja, gdyzobowiązuje ją do działania w sprawie. Co prawda najwyżsi rangą amerykańscy urzędnicy powtarzają, że NS2 to „zły interes”, ale równocześnie Waszyngton powstrzymuje się od uruchomienia wszystkich dostępnych narzędzi, by próbować zastopować gazociąg.