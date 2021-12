Tymczasem sambędzie spłacany do 2058 r., przy czym część pożyczkową uregulują państwa, które zdecydują się z niej skorzystać. Natomiast dotacje na łączną sumę 338 mld euro UE będzie spłacać wspólnie. Bruksela zakłada, że dług będzie spłacany z nowych opłat i podatków, których pakiet ma zostać ogłoszony jeszcze w grudniu. Jeśli jednak kraje członkowskie się nie porozumieją (a w sprawach podatkowych decyzje podejmowane są jednomyślnie), to wówczas pozostają dwa rozwiązania: albo przy ustanawianiu kolejnego siedmioletniego budżetu dojdzie do cięć w niektórych programach np. w funduszach regionalnych czy we wspólnej polityce rolnej, albo więcej zapłacą same państwa.