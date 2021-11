Przygotowania do budowysą bardzo zaawansowane, bo spółka CPK mogła skorzystać z analiz, które wykonywano 10 lat temu dla łódzkiego węzła kolejowego. Na znacznie wcześniejszym etapie są za to prace przygotowawcze do budowy większości pozostałych odcinków szybkiej kolei z Warszawy do Wrocławia. W przypadku fragmentów ze stolicy do Łodzi oraz z Łodzi do Wrocławia umowy na wykonanie studium technicznego podpisano latem tego roku. Efekt tych prac, czyli np. wskazanie najlepszego wariantu tras, mamy poznać wiosną 2022 r. Znalezienie bezkonfliktowego przebiegu nie będzie łatwe, co pokazały przeprowadzane w ostatnich tygodniach konsultacje z mieszkańcami. Przeciwko planom protestują m.in. mieszkańcy podłódzkiego Lutomierska. Wcześniej wytyczonym korytarzom szybkich torów sprzeciwiali się też mieszkańcy wsi pod Pruszkowem, a także wielu zamieszkujących okolice Baranowa, gdzie oprócz lotniska i głównej trasy szybkiej kolei szykowana jest też plątanina łączników z innymi liniami kolejowymi.