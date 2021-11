Podwyżka o 0,75 pkt proc. do 1,25%, ogłoszona 3.11.br., oznacza kolejny wzrost średniej raty takiego kredytu o 192,41 zł. W związku z silnym trendem wzrostowym inflacji, można oczekiwać kontynuacji cyklu podwyżek stóp procentowych. Z perspektywy kredytobiorców oznacza to wyższe kwoty rat kredytów, co może negatywnie wpłynąć na spłacalność zobowiązań kredytowych, a tym samym osłabić kondycję finansową gospodarstw domowych - powiedział kierownik Zespołu Analiz Portfelowych w BIK Sławomir Nosal, cytowany w komunikacie.

Kto odczuje podwyżkę?

BIK podał, że kolejna podwyżka stóp procentowych może być szczególnie dotkliwa dla osób, które zaciągnęły złotowy kredyt mieszkaniowy od marca 2020 r. do września 2021 r. - w okresie, gdy poziom stóp procentowych utrzymywał najniższą historyczną wartość.

"Średnia wartość takiego kredytu mieszkaniowego wyniosła 307 850 zł. Miesięczna rata odsetkowa dla hipoteki o tej wartości wzrosła po pierwszej, wrześniowej podwyżce stopy referencyjnej o 0,4 pkt proc. średnio o 102 zł" - czytamy dalej.

Badanie opinii na zlecenie BIK zrealizowane 25 października 2021 r. przez Quality Watch, N = 1 078, dla grupy 18+.