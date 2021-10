Na początku października Komisja Europejska poinformowała, że nadal prowadzi rozmowy z Polską ws. akceptacji Krajowego Planu Odbudowy. Przyjęcie planu przez Komisję otwiera drogę do wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy. Polska ma mieć do dyspozycji ok. 58 mld euro.

Rzecznik rządu: Działanie o charakterze nielegalnym

Rzecznik rządu pytany w poniedziałek w TVP1 o przeciąganie akceptacji KPO odparł, że wstrzymywanie to nie ma podstaw prawnych w UE. To jest działanie o charakterze nielegalnym. KE postępuje w tej chwili nielegalnie, niepraworządnie. Jednocześnie próbując Polsce, Węgrom czy innym krajom UE wytykać rzekome problemy z praworządnością. To jest ta hipokryzja, która jest niestety widoczna w UE - powiedział Müller.

Jak dodał, nie spodziewa się, żeby proces blokowania KPO był stały. Raczej to jest pewnego rodzaju gra polityczna, próba też wyjścia z twarzą przez KE - powiedział.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58 mld euro.