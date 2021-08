– Do mnie też dochodzą informacje o hamowaniu prac. To skandal – komentuje były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (PiS). – Ministerstwo Rolnictwa, wbrew m.in. stanowisku Prokuratorii Generalnej, nie chce dopuścić do powstania holdingu. Trudno powiedzieć czemu, tym bardziej że byłoby to znakomite narzędzie wspierające rolników znajdujących się w trudnej sytuacji – ocenia.