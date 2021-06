Zrównoważony rozwój, dbałość o ochronę klimatu i środowiska to kluczowe elementy strategii biznesowej Santander Bank Polska . Są one jednymi z najważniejszych filarów ogłoszonej w 2019 r. strategii Odpowiedzialnej Bankowości. Wytycza ona działania banku na kolejne lata i wskazuje ochronę klimatu oraz środowiska jako kluczowe obszary. W praktyce oznacza to oferowanie przyjaznych środowisku, „zielonych” produktów i rozwiązań, a także działania edukacyjne skierowane do klientów, pracowników i lokalnych społeczności. W ramach strategii prowadzone są także wewnętrze inicjatywy, zmierzające do redukcji śladu środowiskowego banku.

Aby dojść w 2050 r. do neutralności, Grupa Santander już teraz podejmuje kroki minimalizujące swój wewnętrzny wpływ na środowisko naturalne. W 2020 r.

Santander Bank Polska osiągnął neutralność wewnętrznych emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną energię, a także zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje. Od początku 2020 r. 100 proc. energii kupowanej przez Santander Bank Polska pochodzi z ekologicznych źródeł, głównie z elektrowni wodnych. Bank wymienił też flotę samochodową na ekologiczne auta z napędem hybrydowym, które mają niższe zużycie paliwa, a także są niskoemisyjne. Ponadto w zeszłym roku bank zrezygnował z zakupu wody w jednorazowych butelkach plastikowych oraz z dystrybutorów do wody z plastikowymi butlami. Zastąpiono je filtrami montowanymi do ujęć instalacji wody bieżącej – w ten sposób każdego roku ilość zużywanego plastiku jest mniejsza aż o 7 ton. Santander Bank Polska jako jedyny przedstawiciel polskiego sektora finansowego przystąpił do Polskiego Paktu Plastikowego, by aktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań dla producentów opakowań i wspierać ich w ekotransformacji oraz w dążeniu do zwiększenia skali powtórnego wykorzystania odpadów plastikowych.