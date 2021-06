Mówiłem skrótowo, że w 2014 r. amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa nie były poparte zdolnościami obronnymi w Polsce . A prezydent Biden to nie jest ktoś, kto nazywa Unię Europejską przeciwnikiem; ktoś, kto próbuje rozbić UE; ktoś, kto mówi, że ufa Putinowi bardziej niż FBI; i ktoś, kto mówi, że nie będzie bronił sojusznika NATO tak jak Trump mówił o Czarnogórze. Biden to nie jest ktoś, kto może budzić obawy, że w ciągu nocy jednym tweetem rozwiąże NATO. To jest powrót do normalności, normalnych sojuszniczych relacji i do przewidywalności, ale także to jest powrót do roli Ameryki jako promotora demokracji na świecie. Trump czuł się bardziej komfortowo z różnymi dyktatorami, czy to południowokoreańskimi, czy to saudyjskimi, czy z Putinem, a Biden buduje sojusz demokracji przeciwko autorytaryzmom.