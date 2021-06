Morawiecki, podczas wizyty na placu budowy nowego dworca Warszawa Zachodnia powiedział: "jesteśmy na jednym z największych kolejowych placów budowy w Polsce".

Jak wskazał premier, "kolej była oczkiem w głowie największych, najbardziej nowoczesnych państw. To jednak niestety przez pierwsze 25 lat III RP nie miało miejsca".

Zdaniem szefa rządu "polska kolej wjechała w koleiny, które były bardzo niedobre dla jej rozwoju, były właściwie antyrozwojem".

Morawiecki o nowych inwestycjach kolejowych

Wspominając o nowych inwestycjach kolejowych Morawiecki zadeklarował, że "tu stawiamy na kolej przyszłości, tu chcemy przezwyciężyć niemożność poprzednich lat poprzez zaangażowanie ogromnych środków, także krajowych, także z budżetu państwa polskiego i także wspólnotowych na budowę planu inwestycji nowoczesnych kolei".

Według niego podróż z centrum Warszawy do Centrum Łodzi skróci się dzięki temu do 45 minut. "To coś, co niedawno przekraczało wyobraźnię nas, Polaków, że taka inwestycja może być zrealizowana" - powiedział premier.