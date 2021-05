Oświadczenie majątkowe premiera Morawieckiego

Reklama

Według oświadczenia majątkowego, z tytułu wynagrodzenia z KPRM premier Morawiecki otrzymał w 2020 r. 199 tys. 707 zł, a ponadto 30 062 zł diety parlamentarnej.

Szef rządu zgromadził w polskiej walucie około 4,7 mln zł oszczędności. Jest właścicielem domu o powierzchni około 150 mkw. o wartości około 1,9 mln zł, a także mieszkania o powierzchni 72,4 mkw. o wartości 1,1 mln zł. Ponadto, Morawiecki jest właścicielem domu o powierzchni 100 kw. o wartości 3-3,5 mln zł, a także połowy segmentu szeregowego, którego przybliżona wartość to około 600 tys. zł. Premier ma też działkę rolną o powierzchni 2 ha o wartości około 200 tys. zł.

Jeśli chodzi o mienie ruchome, Morawiecki wpisał do oświadczenia meble i zabudowę o wartości około 330 tys. zł oraz sprzęt techniczny warty około 20 tys. zł. Premier ma również uprawnienie do akcji Santandera o wartości do 350 tys. zł, pożyczył też swojej siostrze około 300 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego

Z oświadczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wynika, że w minionym roku otrzymał tytułem uposażenia poselskiego 70 tys. 943 zł, nieco ponad 30 tys. zł tytułem diety poselskiej, a 42 tys. 450 zł z pracy w KPRM, czyli jako wicepremier. Kaczyński otrzymał też 85 tys. 790 zł emerytury ZUS.

Szef PiS ma odłożone ok. 142 tys. zł. Jest też współwłaścicielem - w 1/3 - domu o powierzchni 150 mkw. o wartości ok. 1,5 mln zł.

Oświadczenia majątkowe innych polityków

Lider PO Borys Budka z tytułu diety poselskiej otrzymał blisko 30 tys. i prawie 115 tys. zł uposażenia poselskiego. Lider PO zarobił też ponad 45 tys. zł na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Budka uzyskał również ponad 40 tys. zł na wynajmie mieszkania.

Szef PO zgromadził w polskiej walucie 100 tys. zł. Budka razem z żoną jest właścicielem domu o powierzchni 291 mkw. o wartości ok. 800 tys. zł, a także dwóch mieszkań o powierzchni 165 mkw. i wartości 408 tys. zł oraz o powierzchni 75 m kw. i wartości ok. 160 tys. zł. Budka ma dwa samochody - Nissana z 2008 r. o wartości 10 tys. zł oraz Toyotę z 2018 r. wartą prawie 134 tys. zł. Budka ma do spłaty jeszcze ponad 148 tys. zł kredytu hipotecznego.

Lider Nowej Lewicy (dawniej SLD) Włodzimierz Czarzasty jako wicemarszałek Sejmu zarobił w ubiegłym roku 142 tys. zł oraz otrzymał ponad 30 tys. zł z tytułu diety poselskiej. Ponadto ponad 12 tys. zł zyskał na wynajmie mieszkania.

Czarzasty zgromadził ponad 134 tys. zł oraz 2000 euro, ma także ponad 30 tys. akcji MUZA S.A. w Warszawie na kwotę prawie 85,5 tys. zł. Jest właścicielem połowy domu o powierzchni 255,51 m kw. o wartości 1 mln 200 tys. zł, a także mieszkania o powierzchni 35,2 m kw. o wartości 300 tys. zł. Lider Nowej Lewicy zadeklarował też, że jest właścicielem połowy nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,49 ha o wartości 2 mln.

Ponadto Czarzasty wpisał do swojego oświadczenia m.in. jacht motorowy, obrazy, bibliotekę, złota i srebra. Czarzasty zaciągnął kredyt na zakup mieszkania na kwotę ponad 81 tys. euro; do spłaty pozostało mu ponad 51 tys. euro.

Z oświadczenia majątkowego szefa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza wynika, że zarobił w zeszłym roku dzięki uposażeniu poselskiemu 92,3 tys. zł oraz dodatkowo 29,8 tys. z diety parlamentarnej. Dostał też 15 tysięcy zł darowizny od mamy.

Reklama

Lider PSL zgromadził ok. 3,5 tysiąca zł., kolejne ok. 5 tys. zł zainwestował w fundusz inwestycyjny. Polityk posiada mieszkanie o pow. 86,24 m. kw. o wartości ok. 600 tys. zł a także dwie działki rolne. Jedna z nich (o pow. 0,2 ha) jest warta ok. 26 tys. zł; druga (lider PSL jest jej współwłaścicielem w 1/2) ma powierzchnię 0,16 ha, a jej wartość to ok. 20 tys. złotych.

Kosiniak-Kamysz wykazał też działkę budowlaną o pow. 754 m kw. (plus udział w drodze dojazdowej) i wartości ok. 200 tys. zł oraz garaż o pow. 25 m. kw. wart ok. 50 tys. zł. Kosiniak-Kamysz ma 9-letniego Volkswagena Passata 1,9 (rocznik 2012), kartę kredytową Santander Bank z limitem do 10 tys. złotych; spłaca też kredyt konsumpcyjny na zakup samochodu, w wysokości 40 tys. zł, udzielony przez mBank.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, które dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie składa się do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.