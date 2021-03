Informacje dotyczące majątku szefa Orlenu opublikowały we wtorek późnym wieczorem m.in. portale: Niezależna, wPolityce, Business Insider, money.pl, Wirtualna Polska oraz se.pl. Jak podaje niezalezna.pl, dokumenty finansowe Daniela Obajtka (akty notarialne, umowy cywilno-prawne, zeznania podatkowe oraz oświadczenia majątkowe) dotyczące okresu ponad dwudziestu lat, udostępnił autorom publikacji pełnomocnik szefa Orlenu, mec. Maciej Zaborowski. "Z dokumentów tych - które, jak zapewnił mec. Maciej Zaborowski, zostaną niezwłocznie przekazane do CBA - wynika, że dochód Obajtka pochodzący z legalnych źródeł znacznie przewyższał jego wydatki na zakup nieruchomości" - podkreśla Niezależna.

Według portalu udostępnione dokumenty dotyczą "oświadczeń majątkowych za lata 2006-2018, zeznań podatkowych za okres 2000-2020, umów pożyczek i kredytów za lata 2000-2020"; są to także - jak twierdzi portal - "wszystkie akty notarialne sporządzone w okresie od 1998 do 2020 roku".

Lista ponad 30 nieruchomości

Dokumenty - jak czytamy - podzielono na dwie części - pierwsza dotyczy zakupu nieruchomości, druga - szeroko rozumianych kwestii finansowych. "Zestawienia związane z dochodami i wydatkami inwestycyjnymi dotyczą dwóch okresów. Pierwszy to okres do 2015 r., a więc do złożenia przez Obajtka urzędu wójta gminy Pcim, drugi zaś rozpoczyna się w momencie zatrudnienia Daniela Obajtka w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), a następnie w spółkach Lotos Biopaliwa, Energa i PKN Orlen, aż do końca 2020 roku" - pisze portal. Niezależna publikuje listę ponad 30 nieruchomości (działek i mieszkań), którą obecny prezes PKN Orlen miał kupić w latach 1998-2020, a także zestawienie jego dochodów w tym okresie.

Z podsumowania, które sporządził z kolei portal money.pl wynika, że w latach 1998-2020 Daniel Obajtek "miał zarobić prawie 7 mln zł, a na zakup działek i nieruchomości wydać niecałe 6 mln zł". "Około 2 mln zł pożyczył od banków lub od znajomych" - podaje portal.

O co chodzi w aferze wokół prezesa Orlenu?

Wątpliwości dotyczące pochodzenia majątku Daniela Obajtka, m.in. jego licznych nieruchomości, pojawiły się m.in. po publikacjach "Gazety Wyborczej". W ubiegły wtorek mec. Zaborowski wniósł do CBA o kompleksową kontrolę majątku i oświadczeń majątkowych w imieniu swojego klienta, zapewniając, że nie ma on nic do ukrycia. Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadczyło kilka dni temu, że podejmie czynności w sprawie kontroli majątku i oświadczeń majątkowych szefa PKN Orlen. Podało też, że dwukrotnie w przeszłości badało jego oświadczenia majątkowe.