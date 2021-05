Statystyki wskazują, że największym kłopotem jest przekonanie ludzi do korzystania z profilaktyki. Dlatego jeżeli z rządowej oferty badania się skorzysta tak dużo osób, to niewątpliwie będzie sukces – tłumaczy Gryglewicz. Oznacza to jednak, że dla osób, u których w ramach profilaktyki zostaną wykryte problemy, trzeba będzie przygotować opiekę medyczną.