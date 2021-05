Prezes ludowców podczas niedzielnej konferencji prasowej w Krakowie omówił założenia programu PSL na najbliższe lata. Propozycje zakładają podniesienie już od przyszłego roku składki na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB, 30-procentowe podwyżki płac dla wszystkich zawodów medycznych, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców oraz wsparcie przy zakupie mieszkań dla 100 tys. młodych osób rocznie.

Nowy pomysł PSL

Kosiniak-Kamysz zwrócił też uwagę na problem, który polscy pacjenci mają z uzyskaniem pomocy od publicznej służby zdrowia, przez co często korzystają z prywatnych wizyt u specjalistów. Przedstawił pomysł swojego ugrupowania na rozwiązanie tego problemu, zakładający, że w takich przypadkach polscy pacjenci będą mogli skorzystać z prywatnych wizyt.

- Ale państwo za to, że płacisz składki, powinno ci zwrócić. I my proponujemy taki ryczałt na rok - 1000 złotych zwracane za wszystkie wizyty, czy to u stomatologa, czy w gabinecie specjalistycznym, czy w przychodni, czy w szpitalu prywatnym - powiedział Kosiniak-Kamysz. W jego ocenie "jest to obowiązek państwa", a jeśli nie jest ono w stanie wywiązać się ze swojego zadania, czyli opieki nad chorym, to powinno umożliwić mu taką formę skorzystania z pomocy.

W niedzielę także w innych miastach odbywają się konferencje prasowe na temat propozycji programowych Koalicji Polskiej pt. Plan dla Polski. W spotkaniach biorą udział parlamentarzyści i samorządowcy.