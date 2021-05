W samo południe. PRZEGLĄD PRASY na Dziennik.pl

"DZIENNIK GAZETA PRAWNA"

"Marian Banaś: To jest gra Mariusza Kamińskiego"

Teraz wiem, że Kamiński zajmował się mną od 2018 r. On i różni funkcjonariusze, którzy są powiązani z układami mafijnymi, bo przecież nikt po 1990 r. porządnie tych służb nie zweryfikował. Nie jest rzeczą możliwą, żeby np. wielkie mafie paliwowe i nie tylko mogły funkcjonować bez parasola służb - mówi prezes NIK, Marian Banaś, w rozmowie z Magdaleną Rigamonti. CZYTAJ WIĘCEJ NA GAZETAPRAWNA.PL>>>

"RZECZPOSPOLITA"

"Restauracje nie były bierną ofiarą zamykania gospodarki"

Lockdowny spowodowały, że w 2020 r. rynek skurczył się o 15 proc. Firmy próbują się bronić przed plajtą dostawami potraw do domów i biur. I nieźle im to wychodzi, szczególnie w I kwartale tego roku - pisze w piątek "Rzeczpospolita".

Dziennik zwraca uwagę, że 2020 r. jest najgorszy w historii branży gastronomicznej, uderzanej skutkami kolejnych lockdownów, podczas których sprzedaż mogła być prowadzona tylko na wynos lub z dostawą.

W efekcie – jak wynika z raportu firmy Stava, który opisujemy jako pierwsi – wartość rynku spadła o 15 proc. To wynik znacznie lepszy niż wcześniejsze prognozy, ale i tak ta branża jest jedną z głównych ofiar pandemii. Zamykanie gospodarki spowodowało istną eksplozję zamówień składanych telefonicznie, osobiście i – coraz częściej – online. Stanowiły one już 44 proc. rynku, a co czwarte zamówienie zostało złożone online - czytamy. CZYTAJ WIĘCEJ NA "RZECZPOSPOLITA">>>

"Super Express"

"PiS zyskał na Polskim Ładzie"

Okazuje się, że po ogłoszeniu wielkich reform PiS zwiększył swoje notowania i ma ponad 38 proc. poparcia. Straciła z kolei Lewica – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

W badaniu zapytano o to, na którą partię oddałbyś głos, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w niedzielę?

Jak wynika z opublikowanego w piątek sondażu, PiS wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem zdobył 38,10 proc. głosów, Polska 2050 Szymona Hołowni uzyskała 20,90 proc., Koalicja Obywatelska, w skład której wchodzą: PO, Nowoczesna i Zieloni: 19,20 proc., Konfederacja Wolność i Niepodległość otrzymała 8,72 proc., zaś Lewica 7,26 proc. Tuż pod progiem wyborczym uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,95 proc.

Jak powiedział "SE" politolog UKSW prof. Antoni Dudek, komentując wynik, "jeśli PS będzie jesienią trwale przekraczał 40 proc. w sondażach, to sądzę, że przyszłym roku czekają nas przedterminowe wybory". CZYTAJ WIĘCEJ NA SE.PL>>>

"PULS BIZNESU"

"Kryptoszaleństwo trwa w najlepsze"

Na rynku kryptowalut trwa zamieć, kurz jednak powinien opaść w ciągu kilku najbliższych tygodni - pisze piątkowy "Puls Biznesu".

Gazeta przypomniała, że w środę 19 maja, doszło do historycznego załamania rynku walut cyfrowych. Spadki sięgające kilkudziesięciu proc. pociągnęły za sobą ogromny ubytek kapitału, wynoszący - bagatela - 1 mld dol.

To tak, jakby z amerykańskiej giełdy zniknął nagle Facebook. Warto podkreślić, że w szczytowym momencie cena bitcoina i ethereum, czyli dwóch najpopularniejszych kryptowalut, wyniosła odpowiednio 64 tys. dol. i ponad 4 tys. dol. - powiedział gazecie Daniel Kostecki, analityk Conotoxii.

Dodał, że powodów wyprzedaży było kilka. - Mówi się, że była to m.in. zmasowana akcja funduszy hedgingowych, przeprowadzona, aby wyrzucić z rynku tych inwestorów, którzy mieli otwarte pozycje na wzrost cen po to, by zgarnąć ich zlecenia. Potężna korekta nie była zaskoczeniem, gdyż rynek był już bardzo mocno rozgrzany - powiedział analityk. CZYTAJ WIĘCEJ NA PB.PL>>>