Jak poinformowała w poniedziałek firma, w ubiegłym roku finansowym, czyli do marca 2021 roku, przewiozła 27,5 mln pasażerów, podczas gdy rok wcześniej było to 149 milionów. W efekcie rok finansowy zakończył się stratą wynoszącą 815 mln euro, która jest wprawdzie nieco niższa niż przewidywały prognozy mówiące o 834 mln, ale i tak oznacza radykalną zmianę sytuacji w stosunku do poprzedniego roku, gdy firma osiągnęła nieco ponad miliard euro zysku.

To lepiej niż przewidywaliśmy, ale nadal jest to dość traumatyczna strata dla linii lotniczej, która przez 35 lat naszej historii stale osiągała zyski - powiedział O'Leary.

Ryanair oświadczył, że w obecnej sytuacji w związku z pandemią Covid-19 nie jest możliwe prognozowanie dokładnych wyników finansowych, ale jeśli szczepienia będą prowadzone zgodnie z harmonogramami, to "ostrożnie uważa, że prawdopodobny wynik za rok finansowy 2022 jest obecnie blisko progu rentowności".

Firma spodziewa się, że w bieżącym roku finansowym liczba przewiezionych pasażerów będzie bliżej dolnych poziomów w przedziale między 80 a 120 mln. Ryanair jest największą pod względem liczby obsługiwanych pasażerów linią lotniczą w Europie.

O'Leary dodał, że już teraz widać początek ożywienia na rynku lotniczym w Europie. Wskazał, że liczba rezerwacji wzrosła z około 500 tys. tygodniowo na początku kwietnia do 1,5 miliona tygodniowo teraz. Jeśli, jak się obecnie przewiduje, większość ludności europejskiej zostanie zaszczepiona do września, to wierzymy, że możemy oczekiwać silnego ożywienia od października do marca - powiedział.