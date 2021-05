Musimy wykorzystywać każdą przestrzeń do ekspansji polskich firm, a okazją do tego są międzynarodowe targi, a szczególnie to, co w tym roku jest najważniejsze, czyli Światowa Wystawa Expo 2020, z oczywistych względów spóźniona o rok, w Dubaju - powiedział Gowin na briefingu w ramach konferencji Impact’21.

Jak mówił, udział Polski w Dubaju to okazja dla polskich firm do nawiązania licznych stosunków dwustronnych. - To jest okazja do zwiększenia obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach arabskich - zaznaczył. Dodał, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z najważniejszych naszych partnerów w regionie.

Promocja polskiej marki

Gowin poinformował, że pandemia spowolniła obroty gospodarcze i ograniczyła nieco polską obecność w tamtym zakątku świata. - Ale ekspozycja w Dubaju to jest właśnie okazja do tego, żeby przypomnieć całemu światu o atutach polskiej gospodarki, o jej prężności, żeby pokazać polskie produkty, żeby promować jeszcze mocniej polską markę - wskazywał minister.

Jak dodał, "dzisiaj w całej Europie mówi się o czymś w rodzaju cudu gospodarczego, jaki przeżywamy w naszym kraju". - Jestem przekonany, że ekspozycja w Dubaju utrwali ten pozytywny wizerunek naszej gospodarki - dodał Gowin.

Wystawa EXPO 2020

O tym, że obecność Polski na światowej wystawie EXPO 2020 będzie istotna dla przedsiębiorców, mówił też pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych, wiceszef MRPiT Grzegorz Piechowiak. Podkreślił, że polskie firmy są już obecne na Bliskim Wschodzie. Zaznaczył, że na EXPO będzie można np. dojechać metrem, którego wagony zostały przywiezione z Chorzowa. "Narodowy przewoźnik PLL Lot uruchamia od września stałe połączenie z Dubajem" - przypomniał Piechowiak.

Jak mówił Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju Adrian Malinowski, polski pawilon na wystawie będzie miał powierzchnię ponad 2 tys. metrów kwadratowych, podzieloną na pięć stref tematycznych. - Każda z tych stref to będzie rozdział, który będzie mówił o pewnej części polskiej historii - wskazał. Malinowski szacuje, że pawilon odwiedzi w czasie sześciu miesięcy trwania wystawy ok. 1,8 mln gości.

Przez cały czas wystawy będziemy mieć ok. 20 tygodni tematycznych" - wymienił. Np. 6 grudnia planowane jest Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, a 7 grudnia - Dzień Polski. Dodał, że pawilon będzie obsługiwany przez 150 polskich studentów, a jego zamknięcie nastąpi 31 marca 2022 r.

Jesteśmy na ostatniej prostej przygotowań Polski do udziału w Expo 2020 - powiedział. Podkreślił, że na wyjątkowość Pawilonu Polski złożą się m.in. "innowacyjne osiągnięcia polskiego biznesu, oferta kulturalna – ta tradycyjna i ta współczesna, a także specjalne inicjatywy dla dzieci oraz polskie smaki w restauracji Pawilonu Polski".

Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda podkreślił, że celem obecności Polski na tegorocznym EXPO jest promocja polskich przedsiębiorstw i gospodarki. - Tak by na zakończenie wystawy efektem były podpisane nowe kontrakty polskich przedsiębiorców, aby zwiększyć dynamikę naszego eksportu, szczególnie w regionie Bliskiego Wschodu, ale i Afryki - mówił. Według niego najbardziej perspektywicznymi, pro-eksportowymi branżami, które znajdą w regionie "przestrzeń do inwestycji" są m.in.: sektor budowlany, meblowy, odzieżowy, jachtowy, elektromobilności. "Mamy też branże związane z nowoczesnymi technologiami IT, ICT czy branża gamingowa oraz usługi związane z medycyną, cały sektor prozdrowotny" - wymienił.

Expo w Dubaju

Expo w Dubaju będzie pierwszą Wystawą Światową zorganizowaną w kraju arabskim. Zgodnie z decyzją Biura Wystaw Światowych, ze względu na pandemię COVID-19, Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 30 marca 2022 r. Celem obecności Polski na Expo w Dubaju jest wzmocnienie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, jak i promocja gospodarcza. Hasło przewodnie polskiej prezentacji brzmi: „Poland. Creativity inspired by nature”.

Za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Polska ekspozycja została dostosowana do aktualnych warunków epidemiologicznych i niemal w całości będzie miała charakter bezdotykowy.