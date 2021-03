Wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, który był jednym z gości audycji w Programie III Polskiego Radia, pytany kiedy będzie zaprezentowany Nowy Ład, wskazał, że teraz jesteśmy prawdopodobnie w szczycie trzeciej fali pandemii i nie wiadomo jak długo on potrwa. Gdyby się okazało, że opanowujemy tę sytuację i z twardych lockdownów, które wprowadziliśmy dzisiaj będzie można rezygnować, to niewykluczone, że będzie można zaprezentować Nowy Ład (...) w drugiej połowie kwietnia- zaznaczył. Nie chcemy zwlekać zbyt długo - dodał. Sellin podkreślił, że jest to program jednej partii - Prawa i Sprawiedliwości, więc - jak zauważył - tutaj żadnych konsultacji z naszymi koalicjantami czynić nie trzeba.

Jak dodał, dopiero na poziomie "przekładania programu na ustawy", które trzeba przeprowadzić w Sejmie, w ramach koalicji rządowej i parlamentarnej trzeba konkrety tych ustaw uzgodnić i przegłosować. Przedstawiamy go naszym koalicjantom, ale formalnie, on jest do przyjęcia, jeśli chodzi o struktury tylko przez Prawo i Sprawiedliwość i on jest przyjęty - stwierdził.

Prezydencki doradca o Nowym Ładzie

Doradca prezydenta Paweł Mucha powiedział, że prezydent czeka na prezentację nowego Polskiego Ładu i bardzo pozytywnie ocenia zawarte w nim rozwiązania. (Prezydent) chciałby, żeby możliwie najszybciej, Nowy Polski Ład został zaprezentowany, poddany także konsultacjom szerszym z ekspertami, żeby jego postanowienia mogły być realizowane - dodał. Chcemy, żeby realizacja Nowego Polskiego Ładu przekładała się na poziom życia Polaków, zwiększanie dobrobyt" - mówił Mucha. Według niego, polska gospodarka radzi sobie dobrze. Ale musimy zrobić takie nowe otwarcie, jeżeli chodzi o kolejne wyzwania - zadeklarował.

Opozycja krytykuje plany PiS

Zdaniem posłanki PO-KO Izabeli Leszczyny, Nowy Ład to projekt od samego początku chybiony i bardzo nieuczciwy. Dlatego jest skazany nie niepowodzenie, nie ma żadnych szans na sukces - oceniła.

W czwartek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała o przełożeniu zaplanowanej na sobotę prezentacji Nowego Ładu. Jak wyjaśniła, w obecnej sytuacji dla rządu oraz PiS najważniejsza jest walka z epidemią. Zgodnie z zapowiedzią PiS, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca-godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia-czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.