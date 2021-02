Spośród 210 zakażonych u co najmniej dwóch osób wykryto brytyjski wariant koronawirusa (B.1.1.7.). Jak doszło do wybuchu epidemii w fabryce, nie jest jeszcze jasne. Radna miejska Osnabrueck Katharina Poetter określiła sytuację jako "bardzo niepokojącą". Zakład firmy Froneri w Osnabrueck to jedna z największych fabryk lodów w Europie. Pracuje tam około 850 osób. Wszyscy, w tym członkowie kierownictwa, zostali poddani kwarantannie.

Niemieckie dane o epidemii

Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie poinformował we wtorek o 3856 nowych infekcjach koronawirusem w Niemczech. To o około 480 przypadków więcej, niż we wtorek tydzień temu. Zapadalność siedmiodniowa utrzymuje się na poziomie 59, co oznacza, że średnio tyle osób w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców zostało zakażonych koronawirusem w ciągu ostatnich siedmiu dni. Z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby zmarło 528 osób. Łączna liczba zakażeń w Niemczech wynosi 2 342 843, a zgonów z powodu Covid-19 - 65 604.