W tym roku według szacunków wynikających m.in. z ustawy budżetowej, którą zajmuje się Senat, do kieszeni pracowników całej administracji państwowej (w tym m.in. urzędników samorządowych, nauczycieli czy służb mundurowych) trafi 9 mld zł w postaci dodatkowego wynagrodzenie rocznego. To aż blisko o 2,5 mld zł więcej, niż wypłacano na ten cel jeszcze 6 lat wcześniej. Ten wzrost to efekt ostatnich 6-procentowych podwyżek a także innych dodatków (np. stażowego). Pieniądze są wypłacane praktycznie wszystkim bez względu na zaangażowanie w pracę. Dodatek nie ma więc charakteru motywacyjnego. Wystarczy, że osoba uprawniona w miarę systematycznie przychodzi do pracy i nie jest np. pod wpływem alkoholu.