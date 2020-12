Dodatkowo, w Niemczech i we Włoszech złagodzono zasady udzielania wcześniej istniejących świadczeń, a Niemcy i USA wydłużyły natomiast okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Na wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego zdecydowały się Polska , Niemcy oraz Włochy. Część państw, jak np. Francja czy Wielka Brytania przygotowało programy wsparcia dla młodych wchodzących dopiero na rynek pracy. To bowiem oni często byli najbardziej narażeni na utratę pracy – widać to na przykładzie Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 lat od lutego do września zwiększyła się o prawie 10 pkt proc. Innym popularnym rozwiązaniem okazało się zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne – oprócz Polski zrobiono tak m.in. we Francji, Hiszpanii czy we Włoszech.