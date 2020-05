NBP poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej na czwartkowym posiedzeniu ustaliła stopę referencyjną NBP na poziomie 0,10 proc. w skali rocznej. Dotychczas stopa ta wynosiła 0,50 proc.

Ponadto, RPP zdecydowała o obniżeniu stopy lombardowej do poziomu 0,50 proc. w skali rocznej (z poziomu 1,0 proc.); stopy redyskontowej weksli do poziomu 0,11 proc. w skali rocznej (z 0,55 proc.) oraz stopy dyskontowej weksli do poziomu 0,12 proc. w skali rocznej (z poziomu 0,60 proc.).

Natomiast stopa depozytowa pozostała na poziomie 0,00 proc. w skali rocznej.

Uchwała RPP wchodzi w życie 29 maja 2020 r. Informacja po posiedzeniu RPP zostanie opublikowana dziś, 28 maja 2020 o godz. 16.00 na stronie NBP.pl - napisano w komunikacie.