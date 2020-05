3 czerwca o godz. 13:00 odbędzie się nowe, bezpłatne wydarzenie - Impact re:action 2020 connected by Krakow. Ten pierwszy wirtualny Impact dostarczy potężnej dawki najświeższej wiedzy, prognoz i raportów, będących przewodnikiem po nowym świecie.

W czasach opustoszałych biur, pełnych obaw planów biznesowych i cząstkowych sukcesów w walce z pandemią trzeba wypracować 100-procentowe, realne rozwiązania. Wyselekcjonowana grupa ekspertów z całego świata, z czołowych korporacji, think-thanków oraz uczelni wyższych, a także polscy liderzy biznesu i politycy spotkają się 3 czerwca online po to, by zaprezentować gotowe recepty i scenariusze na rozwój wobec nowych realiów. Bez mówienia „nie da się”, „to niemożliwe”. Za to z premierowymi raportami, dyskusjami w formule roundtable oraz jasnymi, podpartymi wiedzą wnioskami. Generalna diagnoza nie pozostawia bowiem złudzeń i wyciąga nas wszystkich ze strefy komfortu: niezbędny jest nowy plan na wszystko – od gospodarki, przez sektor zdrowia po edukację. Podparty wiedzą, doświadczeniem i odwagą.

Nowe raporty i stan gry

Kraje i firmy nakierowane na innowacje i technologie przechodziły przez wszystkie kryzysy hartując się do szybkiego wzrostu. To właśnie takie założenie nadaje ton narracji Impact re:action 2020 connected by Krakow. Zmiana reguł w produkcji, dystrybucji czy konsumpcji nie oznacza utraty ludzkiego apetytu na nowości, nie resetuje kiełkujących technologii. „Cyfrowa gospodarka – lekarstwo na dziś, inwestycja w przyszłość” – to myśl przewodnia prezentacji premiera Mateusza Morawieckiego, „Globalny eksperyment gospodarczy” – to zaś tytuł przemówienia Kaia Kellera, cenionego eksperta World Economic Forum.

Pierwsze godziny Impactu zdominują premiery raportów: w dziedzinie cyfryzacji polskiej gospodarki eksperci Politechniki Wrocławskiej oraz AIUT (polskiego lidera robotyzacji przemysłu) zaprezentują dokument “Efekt zamrożenia. Szansa na radykalną cyfryzację polskiej gospodarki” z komentarzem przedstawicieli takich firm, jak Mastercard, Google, PKO Bank Polski, Allegro i Roche.

Poznamy też najświeższe raporty dotyczące ścieżek rozwoju polskich firm oraz instytucji z branży biotechnologicznej, będącej obecnie na celowniku inwestorów z całego świata. Od ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Harvard Medical School dowiemy się, w jaki sposób to właśnie Polska może zająć czołową pozycję w wyścigu o dołączenie do grona liderów tej branży. Z kolei rozbudowane opracowanie “Alma Mater Digital. Jak wyzwolić cyfrowy gen nauki” pokaże aktualne prognozy oraz recepty dla Polski w obszarze cyfryzacji nauki. W 2020 r. hasło „go digital” brzmi bowiem wyjątkowo donośnie na każdym polu.

Scenariusz po Wielkim Resecie

- Tu nie ma złotych strzałów I łatwych odpowiedzi. Tu jest wspólna praca biznesu i nauki. Każdy musi dostarczyć swoją część – oświadczył właśnie Mark Weber, szef strategii i operacji w MIT-IBM Watson AI Lab, który wystąpi podczas Impact, ogłaszając 10 nowych projektów badawczych, mających doprowadzić do skutecznego złagodzenia ryzyka powrotu pandemii. Ich wyniki mamy poznać już za kilka miesięcy. Webber na żywo zaprezentuje swój program nowego modelu współpracy nauki i biznesu.

W jaki sposób polska gospodarka, nauka, społeczeństwo mają wypracować swój własny, nowy ład w kontekście nowego, globalnego rozdania? Gdzie szukać paliwa do wzrostu? M.in. na te pytania opowiadać będą w swoich wystąpieniach: premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jadwiga Emilewicz, Paweł Borys (Polski Fundusz Rozwoju), Piotr Arak (Polski Instytut Ekonomiczny), Tadeusz Kościński (Ministerstwo Finansów) Wanda Buk (Ministerstwo Cyfryzacji), a także Bartosz Ciołkowski (Mastercard), Artur Waliszewski (Google) Adam Marciniak (PKO Bank Polski), Francois Nuyts (Allegro), Wiktor Janicki (Roche), Cecylia Szymańska, Microsoft oraz Kai Keller (World Economic Forum), John Cohn (naukowiec, innowator IBM, znany z programów Discovery Channel) czy Esther Wójcicki (Planet3).

