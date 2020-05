Reklama

Jak wynika z raportu spółki, Nextbike zapewnia, że "zachowuje zdolność do realizowania bieżących zobowiązań", co oznacza, że dalej będzie prowadziła systemy rowerów miejskich. Firma twierdzi też, że zawarcie ugody z wierzycielami powstrzyma Nextbike przed ogłoszeniem niewypłacalności. Do tego, wraz z łagodzeniem kolejnych restrykcji, uda się "wygenerować przychody" i zdobyć nowe kontrakty.