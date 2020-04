Na środowej konferencji w Sejmie Schreiber oraz senator PiS Marek Pęk przypomnieli, że Senat zajmuje się w środę m.in. ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ustawa dotycząca tarczy antykryzysowej, uchwalona z poprawkami przez Sejm przewiduje m.in. wprowadzenie "wakacji składkowych" dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zwiększenie dostępności pożyczek dla firm czy zasiłki dla rolników w związku z koronawirusem. Ustawa trafiła do dalszych prac w Senacie.

Pęk przypomniał, że nad ustawą pracowały w środę trzy senackie komisje i już w trakcie tego posiedzenia zgłoszono wiele poprawek. Zapowiedział, że kolejne zostaną złożone przez senatorów PiS na posiedzeniu Senatu. Ja mówił, są to poprawki "ważne, sygnalizowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale i przez opozycję".

Zaznaczył, że brane pod uwagę były także uwagi legislatorów, a senatorowie PiS byli w stałym kontakcie i porozumieniu z rządem, KPRM i ministrami. Poprawimy tę ustawę, ulepszymy - deklarował.

Schreiber podkreślił, że tarcza jest "rozszerzana o kolejne elementy". To przepisy takie wykonawcze, które pomogą zrealizować też i tarczę finansową, która została zapowiedziana przez pana premiera Mateusza Morawieckiego w poprzednim tygodniu. To jest te 100 mld dla polskich firm, to takie wielkie koło ratunkowe dla wszystkich polskich przedsiębiorstw, rzecz niezwykle ważna, żeby już rozpoczynała funkcjonować, w kwietniu jeszcze.

Powiedział, że dwie z tych poprawek, które zostaną zgłoszone, były szczególnie oczekiwane przez przedsiębiorców i zwracał na nie uwagę prezydent. Pierwsza z nich zakłada, że rozciągamy Tarczę na firmy, które zostały założone także od 1 lutego do 1 kwietnia, to coś, co było sygnalizowane bardzo mocno, czyli te nowe podmioty także zostaną (przepisami Tarczy) objęte - mówił Schreiber.

Druga poprawka - mówił Schreiber - dotyczy objęcia zwolnieniem ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu. Przypomniał, że obecnie firmy, osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, które dziś są objęte zwolnieniem ze składki ZUS, muszą spełniać pewne kryteria - "mieć 15 proc. strat przychodu i nie przekraczać trzykrotnej średniej krajowej, czyli tych 15 tys. 600 zł przychodu".

Otóż likwidujemy te 15 tys. 600, a więc obejmiemy wszystkich, którzy prowadzą własną jednoosobową działalność gospodarczą, którzy mogą mieć ten przychód więcej niż 15 tys. 600 - dodał.

Schreibera spytano o kryterium spadku przychodów miesiąc do miesiąca, koniecznego, by nie płacić składek na ZUS.To zostaje z jasnej przyczyny - jeśli ktoś nie miał 15 proc. spadku. to znaczy, że sytuacja nie pogorszyła mu się - mówił na konferencji w Sejmie. To nie musi być spadek w lutym czy marcu, może być to w kwietniu, czy maju, wtedy przysługuje mu zwolnienie - podkreślił.

Według senatora Pęka w Senacie zostaną uwzględnione poprawki legislatorów, którzy "wygładzają" każdą z ustaw. Te propozycje, które składamy są policzone, są odpowiedzialne, są z jednej strony na miarę potrzeb, na miarę też wydolności finansów publicznych - zaznaczył Pęk. Apelował do większości senackiej o "realizm" i niezgłaszanie populistycznych poprawek.