Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na grudzień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 56,56 USD, po zniżce ceny o 0,42 proc.

Ropa Brent w dostawach na grudzień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 61,76 USD za baryłkę, niżej o 0,48 proc.

We wtorek prezydent USA Donald Trump podczas lunchu w Klubie Gospodarczym w Nowym Jorku zastrzegł, że jeśli nie dojdzie do porozumienia handlowego między Waszyngtonem a Pekinem, to podniesie kolejny raz cła.

Trump nazwał Chińczyków "oszustami", chociaż za problemy w relacjach handlowych obu państw obwinił też swoich poprzedników na stanowisku prezydenta.

Zniesienie ceł byłoby najszybszym sposobem na przywrócenie światowej gospodarce dynamiki do poziomu sprzed rozpoczęcia wojny handlowej USA-Chiny i wpłynęłoby na zwiększenie popytu na ropę - powiedziała Vandana Hari z Vanda Insights.

Tymczasem w USA spodziewany jest wzrost zapasów ropy - o 1,5 mln baryłek. Nieoficjalny raport na ten temat opublikuje w środę Amerykański Instytut Paliw (API), a w czwartek zrobi to Departament Energii USA (DoE) - po 16.30.

Ropa w USA na NYMEX staniała podczas poprzedniej sesji o 0,1 proc.